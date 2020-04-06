Рим, , 19:29 — REGNUM За прошедшие сутки от коронавируса в Италии умерло 636 человек, сообщил 6 апреля на брифинге начальник службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, после этого общее число умерших составляет 16 523 человека.

Борелли напомнил, что 5 апреля в стране умерло от коронавируса 523 человека, а 4 апреля — 681.

«На данный момент заражены 93 187 человек», — сказал Боррелли на брифинге и отметил, что 65% из них остаются в условиях домашней изоляции с легкими симптомами заболевания или вообще без таковых.

Включая умерших и выздоровевших, сообщил Борелли, всего в Италии выявлено 132,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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