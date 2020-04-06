Рим, , 18:36 — REGNUM В Италии полицейские за два выходных дня выявили около 20 тыс. фактов нарушения карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает 6 апреля пресс-служба МВД страны.

По данным МВД, за субботу и воскресенье полицейские составили почти 20 тыс. протоколов на лиц, не соблюдавших режим сдерживания коронавируса.

Уточняется, что с 11 марта в Италии полиция проверила свыше пяти млн. человек, выявив около 190 тыс. фактов нарушения карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране утверждены штрафы в размере от 400 до трёх тыс. евро за нарушение режима ограничений.

Напомним, в Италии выявлено почти 130 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число умерших от вызванных им болезней составляет 15 887 человек.

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