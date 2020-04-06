Саратов, , 17:47 — REGNUM Из-за несвоевременного вывоза мусора наибольшее количества жалоб поступает от жителей Вольского, Энгельсского и Кировского районов Саратова. Об этом сообщает минприроды и экологии Саратовской области.

В период самоизоляции граждан объем поступлений ТКО (твердых коммунальных отходов) на объекты обработки и захоронения увеличился на 19% в средненедельном замере. Региональным оператором созданы все условия для бесперебойной работы. Но подрядчики не справляются с дополнительными объемами.

Так, директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев заявил, что в надзорные органы будет направлена информация по неудовлетворительной работе компаний, которые вывозят отходы. «Несмотря на увеличение нагрузки, мы имеем право на данные меры и будем ими пользоваться. Даже если увеличилось мусорообразование близ жилых домов, население не должно этого ощущать», — добавил директор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге прокуратура внесла представление заместителю главы города и потребовала оперативно устранить нарушения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами, сообщает надзорное ведомство в Instagram.

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