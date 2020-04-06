Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла представление заместителю главы города и потребовала оперативно устранить нарушения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами, сообщает надзорное ведомство в Instagram.

Площадка для мусора по ул. Беляевской на 29 марта Наталья Хомутова

В ходе проверок, которые проводились совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, выяснилось, что площадки для сбора мусора не только не соответствуют санправилам, но и не обслуживаются с установленной периодичностью. Проверено около 100 мусорных площадок. Выявлены деформация ограждений, отсутствие твердого водонепроницаемого покрытия и мест для складирования крупногабаритного мусора, а также бытовой мусор вокруг контейнеров.

«Сложившаяся неблагоприятная ситуация свидетельствует о неэффективной работе органов местного самоуправления в сфере организации и обслуживания мест для накопления коммунальных отходов, отсутствии надлежащего контроля со стороны ответственных должностных лиц городской администрации за исполнением требований федерального законодательства», — отметили в надзорном ведомстве.