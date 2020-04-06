Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция, которая затронула 177 стран мира, в том числе и Россию, сильно отразилась на привычном развитии событий, особенно в профессиональном плане. Из-за мер по недопущению распространения инфекции многие лишились своей работы, а из-за режима повсеместной самоизоляции соискатели стали чаще обращаться к вакансиям для удаленной работы. Об этом 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказала карьерный консультант Ильмира Бубекова.

По ее словам, за последние две недели запрос на помощь в поиске удаленной работы возрос в несколько раз. Резко подскочил интерес со стороны компаний, занимающиеся онлайн-бизнесом, либо тех, которые смогли оперативно модифицировать оффлайн в онлайн режим.

«Нужно понимать, что весь бизнес сейчас находится в непростой ситуации, но есть компании, например, IT, e-commers, банки, которые не только не ослабили свои позиции, а наоборот несколько повысили свои показатели. Если говорить про открытые вакансии, на которые можно попасть без необходимого опыта, — это в службы доставки, муниципальные городские службы и колл-центры. Также много предложений со стороны консалтинга — рекрутинг, онлайн образование и онлайн развлечения», — отметила Бубекова.

По словам эксперта, за последние несколько лет удаленная работа пользуется большим спросом у жителей России. Однако сейчас уже можно открыто говорить, что рынок труда уже не будет прежним.

«Причиной этого станет тот факт, что после массового перевода сотрудников на удаленный формат работы, многие не захотят возвращаться в офисы, следовательно, можно ожидать скачок новых самозанятых, фрилансеров», — подытожила эксперт.

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