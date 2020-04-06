Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Карантин в Литве будет продлён и после 13 апреля. Такое заявление сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции сделал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не хочу говорить о данных раньше времени. Продлён он будет точно дольше, чем до Пасхи (католическая Пасха 13 апреля — прим. ИА REGNUM). И это правильное решение, согласованное решение. Его необходимо придерживаться», — сказал Науседа.

При этом он не исключил смягчения режима карантина, но, по его словам, это должны решить не политики, а специалисты и медики.

В Литве от COVID-19 скончались 14 человек, 843 человека заразились инфекцией.