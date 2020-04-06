Белгород, , 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода. Он контактировал с гостем из Москвы, сообщили 6 апреля журналистам на брифинге в региональном оперативном штабе.

Столичный знакомый встречался с шестью белгородцами, членами двух семей. После общения с ним заразились двое — взрослый и девятилетний ребёнок, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, оба в больнице.

«Четверо из тех, кто контактировал с заражённым, получили отрицательный ответ на тест. Это говорит о том, что инфекцию нельзя стандартизировать по категории, кого она поразит. Всё очень индивидуально. Стартовые резервы организма на защиту были разные», — пояснила первый замначальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.

За последние сутки в Белгородской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре человека: трое жители Белгорода, один из Белгородского района.