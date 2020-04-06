Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода. Он контактировал с гостем из Москвы, сообщили 6 апреля журналистам на брифинге в региональном оперативном штабе.
Столичный знакомый встречался с шестью белгородцами, членами двух семей. После общения с ним заразились двое — взрослый и девятилетний ребёнок, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, оба в больнице.
За последние сутки в Белгородской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре человека: трое жители Белгорода, один из Белгородского района.