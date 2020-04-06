Тбилиси, , 14:44 — REGNUM МИД Грузии определил список специальных авиарейсов на апрель, которыми из-за рубежа на родину смогут вернуться как остающиеся там граждане, так и эмигранты.

7 апреля будет выполнен рейс из Афин, 10 апреля — из Ларнаки, 12 апреля — из Берлина, 14 апреля — из Амстердама, 16 апреля — из Парижа, 18 апреля — из Тель-Авива, 21 апреля — из Рима, 24 апреля — из Барселоны и 27 апреля из Варшавы.

Все эти рейсы будет выполнять грузинская авиакомпания Georgian Airways, а билеты на них будут продаваться с официального сайта авиакомпании за 2 дня до соответствующего рейса. МИД напоминает, что цены на билеты во всех направлениях не будут превышать 199 евро. По возвращении в Грузию все пассажиры будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

После закрытия из-за пандемии коронавируса прямого авиасообщения со всеми странами спецрейсами авиакомпании Georgian Airways в Грузию было доставлено более 5000 граждан Грузии.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.