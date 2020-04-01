Саратов, , 15:56 — REGNUM По данным на 1 апреля, в Саратове в 11 детских садах работают 11 дежурных групп, посещают которые 28 детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работниками дошкольных учреждений регулярно проводятся проветривание и кварцевание при помощи безопасных для детей устройств. Также дезинфицируют все помещения в детсадах, согласно требованиям СанПиН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индекс уровня самоизоляции в Саратове, на 13:00 часов 31 марта, составлял 3,5 из 5 возможных — значит, что большинство горожан находились дома.

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