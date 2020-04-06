Тбилиси, , 14:42 — REGNUM В регионе Самегрело — Земо Сванети, который непосредственно граничит с Абхазией, местные власти закрыли несколько аграрных рынков. Причиной называется несоблюдение на этих объектах необходимых санитарно-гигиенических норм.

Как заявляет губернатор региона Александр Моцерелия, закрыты аграрные рынки в Сенаки и Зугдиди. Что касается рынка в Поти, на его территории работает только один большой супермаркет — «Универсам». Кроме того, по информации губернатора, администрация Потийского рынка сумела выполнить все требования, установленные минздравом с целью превенции распространения коронавируса.

«Потийский рынок сумел быстро выполнить те рекомендации, которые предусматривают осторожное обращение с наличными деньгами, а также соблюдение дистанции. Это хоро9ий пример другим рынкам. мы не собирались закрывать Зугдидский рынок, но его администрация не обеспечила соблюдение рекомендаций», — заявил Моцерелия. Его комментарий распространила пресс-служба администрации региона.

Интересный выход нашли на Потийском рынке, чтобы предотвратить инфицирование через деньги. Грузинские телекомпании распространили сюжет, где торговцы рынка проглаживают денежные купюры утюгом.

На данный момент в регионе выявлено 2 инфицированных коронавирусом.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.