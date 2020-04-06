Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Синоптики в Петербурге прогнозирует тёплую погоду на текущую неделю и некоторое понижение температуры к выходным. Также стало известно, когда в Северной столице окончательно установится теплая весенняя погода, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сенатская площадь в начале апреля Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас получается очень тёплая неделя, в Петербурге завтра ждём 15 градусов тепла, осадков мало. Устранавливается тёплая погода, но в дальнейшие три дня ожидается постепенное снижение воздуха», — заявил 6 апреля главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Начиная с выходных, 11−12 апреля, столбик термометра ночью будет опускаться до минусовых отметок в Ленобласти и до нуля градусов в Петербурге. Днём ожидается повышение температуры воздуха до +5…6 градусов.

Устойчивое же повышение температуры ожидается лишь в третьей декаде апреля. В перспективе — до +12…17 градусов, а на юге Ленобласти до +20 градусов.

«Весна установится во второй половине месяца», — спрогнозировал Александр Колесов.

Он рассказал, что минувший теплый март в Петербурге стал не только аномальным по температуре, но и по осадкам: за месяц выпало 60 мм осадков, что составило 170% от нормы.

По словам специалиста, в марте температура воздуха была на 4,4 гр. выше обычного, при этом за 14 дней выпало практически 60 мм осадков, что примерно 170% от нормы.