Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Энтузиаст с ником SuperLouis64 адаптировал контроллер от фитнес-игры Ring Fit Adventure для Dark Souls III. Демонстрацией своего необычного эксперимента он поделился на Reddit 5 апреля.

Геймер перенастроил управление в Dark Souls III под возможности контроллера Ring Fit Adventure. Теперь для при помощи бега в реальной жизни он может бегать и в игре, а приседая — выпивать флягу с эстусом (зелье здоровья в Dark Souls).

Напомним, RIng Fit Adventure — это фитнес-игра от компании Nintendo. В ней геймеры должны делать различные упражнения, чтобы сражаться с монстрами.

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