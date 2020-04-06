Варшава, , 14:18 — REGNUM Полиция Варшавы оказала помощь службе Скорой помощи в доставке в больницу женщины с подозрением на заражение коронавирусом, которая забаррикадировалась в квартире, и не хотела открывать дверь санитарам. Об этом сообщил подкомиссар Рафал Ретманьяк из Комендатуры полиции города Варшавы.

«В воскресенье днём мы получили информацию из скорой помощи о необходимости помощи в доставке женщины, у которой существует вероятность заражения коронавирусом», — приводит слова полицейского «Польское радио».

Случай произошёл в воскресенье в оном из многоквартирных домов в столичном районе Воля. На место прибыли полицейские и пожарные. Они в принудительном порядке вскрыли дверь квартиры, и доставили женщину в одну из инфекционных больниц.

По словам подкомиссара, с 24 марта полиция Варшавы более 860 раз предпринимала действия в отношении нарушителей запрета собраний более двух человек.

«Наложено 646 штрафов. В остальных случаях направляются ходатайства о наказании в суд. За последние сутки — еще 16 сообщений, переданных районным санитарным инспекторам. Всего таких сообщений было передано уже 188. В этих случаях могут быть применены ещё более строгие административные наказания», — сообщил Рафал Ретманьяк.

В поддержании режима карантина и ограничений передвижения, полиции содействуют военные и городская стража (муниципальная полиция). Штраф за нарушение ограничений может составлять до 30 тысяч злотых (около 7 тысяч долларов). За намеренное заражение другого человека коронавирусной инфекцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, в случае заражения нескольких лиц — до 10 лет.