Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани призвал всех желающих помочь государству с совращением сограждан на родину, перечислять деньги в специальный фонд. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы последовательно, поэтапно возвращаем граждан. Если существуют какие-либо подобные инициативы, для этого существует соответствующий фонд, который является централизованным», — сказал Залкалиани.

Он отметил, что фонд принимает деньги от частных лиц и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, из ряда стран граждане Грузии не смогли вернуться на родину, так как из-за пандемии коронавируса государства начали закрывать границы и отменять авиарейсы. Тбилиси организует спецрейсы, которые эвакуируют грузинских граждан.

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