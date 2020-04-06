Киев, 6 апреля 2020, 13:21 — REGNUM У четырёх человек на территории Киево-Печерской лавры выявили коронавирус, заявил мэр Киева Виталий Кличко 6 марта во время брифинга.
По его словам, в Киеве выявили 267 случаев заболевания COVID-19, из них 22 — за последние сутки. В результате девять человек госпитализированы, а 13 лечатся дома.
Ранее братия Киево-Печерской лавры во главе с настоятелем Павлом прошли тестирование на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киево-Печерскую лавру закрыли от посетителей. Богослужения транслируются в интернете.
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