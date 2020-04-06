Киев, , 13:21 — REGNUM У четырёх человек на территории Киево-Печерской лавры выявили коронавирус, заявил мэр Киева Виталий Кличко 6 марта во время брифинга.

По его словам, в Киеве выявили 267 случаев заболевания COVID-19, из них 22 — за последние сутки. В результате девять человек госпитализированы, а 13 лечатся дома.

Ранее братия Киево-Печерской лавры во главе с настоятелем Павлом прошли тестирование на коронавирус.

«Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ (раскольничья организация Православная церковь Украины —), которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом у настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла… Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при это не дать мозги?» — прокомментировал реакцию украинских пользователей соцсетей депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киево-Печерскую лавру закрыли от посетителей. Богослужения транслируются в интернете.

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