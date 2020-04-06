Москва, , 12:18 — REGNUM Настоятель храма великого князя Александра Невского при МГИМО (Патриаршее подворье), председатель комиссии по миссионерству и катехизации Москвы протоиерей Игорь Фомин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в период мировой эпидемии коронавируса и вынужденной самоизоляции более страшным, чем COVID-19, является страх и агрессия. Отвечая на вопрос о том, как гражданам пережить период заточения, сохранив самообладание, он, в частности, отметил:

«Действительно, когда человек активен, когда он привык не сидеть на месте, общается с окружающим миром, сесть дома перед телевизором или компьютером всегда бывает очень сложно: мы боимся одиночества, не умеем находиться в постоянном общении с ближними, мы привыкли себя развлекать и отвлекаться даже очень серьёзными вещами. Тем более, многие СМИ, пытаясь привлечь к себе внимание, выбирают «жареное», чем здравую информацию. Пережить всё это, понимая, что ты правильно действуешь, можно только сообща, придерживаясь общих правил и конечно со Христом, в молитве, с Евангелием перед глазами.

Мы не все являемся специалистами в каких-либо областях медицины, эпидемиологии и других. Поэтому отчасти должны доверять профессионалам. Если бы у нас в СМИ было больше разъяснительных выступлений, было бы намного легче.

И второй момент. Мы всё-таки должны видеть, что противоэпидемиологические меры предпринимаются беспрецедентные. Все наши беды и несчастия зародились в Адаме, развитие до гнева и недоверия произошли в нас. Недоверие, отсутсвие смирения и кротости — вот наши беды. «Я всё знаю и все понимаю, во всем разбираюсь» — вот несчастие человека — самость. Когда у нас совсем недавно был грипп с большим количеством смертей и осложнений, никакие меры не вводились. Наверное, научившись на этом, мы понимаем, что меры должны быть какие-то очень серьёзные. Но и наверное всё-таки мы должны включать свой ум и критическое мышление: все меры предпринимаются. Допустим, я по храмам вижу, что они меры беспрецедентные. Поэтому — что нам боятся? Боятся нам, в общем-то нечего. Кроме того, что бы образ и подобие Божие в нас не утратилось.

Животный страх — это более страшная вещь, чем какая-либо зараза. Страх — он быстрее распространяется, порождает неправильные домыслы, как в том известном фильме: «Я знаю, у тебя там не закрытый перелом, а открытый!». Всегда пытаемся домыслить что-то отрицательное. Почему? Наверное, потому что здесь вырабатывается адреналин и у нас появляется защитная реакция с чем-то бороться. Я, честно говоря, не вижу никакой надобности кричать и орать, как это очень часто бывает сейчас в магазинных очередях: «Не подходи ко мне ближе полутора метров!». Моё мнение, что злоба — она сама к себе притягивает заразу. И человек, который в злобе пытается себя защитить, он больше подвержен всякой инфекции.

«На кого воззрю — говорит Господь — только на кроткого и смирённого сердцем». Ведь мы прекрасно должны понимать, что от эпидемии во многом спасает иммунитет, а иммунитет от правильной жизни. Соблюдайте заповеди Евангелия и за Вами будет наблюдать сам Господь. Это то, что является совокупностью всех факторов. Это, в том числе, и биологическое состояние организма, которое очень сильно зависит от эмоционального состояния. Мы должны быть эмоционально положительно настроены. Поэтому давайте соблюдать благоразумие, в терпении проявим мудрость, в Господе положим наше упование и Господь не посрамит. Всё будет тогда хорошо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поскольку случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены почти во всех Росийских регионах, президент России Владимир Путин в своем втором обращении к нации заявил н необходимости продбления нерабочих дней до 30 апреля 2020 года включительно.

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