Владивосток, , 11:09 — REGNUM В Приморье принимаются дополнительные меры для профилактики завоза на территорию края коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Граждане КНР регулярными авиарейсами из Москвы прилетают в международный аэропорт Владивосток и далее пересекают границу через приморский пункт пропуска «Пограничный». Число таких рейсов к настоящему времени сокращено до одного в сутки.

«Сегодня через Владивосток каждым рейсом летит от 50 до 100 граждан КНР. Мы сейчас их локализуем в зоне багажа и далее автобусом переправляем через границу. Считаем необходимым сейчас ограничить приход китайских граждан на территорию Приморья. Если они продолжат прибывать, будем помещать их в изолированные помещения на карантин», — обозначил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские власти обратились в Правительство России с предложением возить граждан КНР в Китай не через Владивосток обычным рейсом, а прямым чартером в Пекин.