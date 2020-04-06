Владивосток, , 10:23 — REGNUM Власти Приморья обратились к правительству РФ с просьбой остановить перевозку граждан КНР из России в Китай через Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В качестве альтернативного маршрута Приморье просит направлять граждан КНР прямым чартером из Москвы в Пекин.

Генконсульство России в Харбине обнародовало информацию, что у 20 граждан КНР, прибывших на родину из России через Владивосток, был диагностирован коронавирус. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обрисовал ситуацию в своём видеообращение.

«Мы написали письмо на правительство РФ, в оперштаб, чтобы выполнялись чартерные рейсы из Москвы напрямую на Пекин. Сегодня через Владивосток в каждом рейсе летит от 50 до 100 граждан КНР. Мы их локализуем и автобусом переправляем через границу», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от заболевания коронавирусом умер первый пациент.