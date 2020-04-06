Тбилиси, , 10:51 — REGNUM

В Грузии на 6 апреля зарегистрировано уже 188 случаев коронавируса. За минувшие сутки число инфицированных выросло на 18 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

На сайте пока не изменилось число выздоровевших, и оно составляет 36 человек, хотя руководители инфекционных клиник и сообщают о 5 очередных вылечившихся от коронавируса пациентах.

В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов. От коронавируса в Грузии скончались два человека — женщины в возрасте 79 и 81 лет, у которых вирусная инфекция протекала на фоне тяжелых хронических заболеваний и осложнений.

В минздраве Грузии считают, что ситуация в стране на данный момент тревожной не является. Как заявила журналистам министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, прирост числа заболевших до 50 человек в сутки плохим сценарием в правительстве не рассматривают и госпитальный сектор готов принять такое количество пациентов. Плохим же будет сценарий, если рост заболеваемости составит 500 и более человек в сутки. Но и в этом случае ни один инфицированный не будет проходить курс лечения на дому, и при отсутствии мест в больницах пациентов будут изолировать и лечить в зонах карантина, сообщила министр.