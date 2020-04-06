Саратов, , 10:35 — REGNUM В министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области сообщили, что к всероссийской акции «Мы вместе» присоединились уже более 200 человек.

Количество звонков на телефоны горячих линий, созданных в регионе, также увеличивается. Поступают просьбы о доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Все заявки от пожилых людей попадают в региональный волонтерский штаб, организованный Общероссийским народным фронтом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Более половины активистов уже задействованы в работе. Каждый день с ними проводят инструктаж, измеряют температуру, выделяют маски и одноразовые перчатки, только потом отправляют на выезд.

Добровольцы выполняют более ста заявок в день, но из-за возрастающего числа звонков волонтерский штаб приглашает как можно больше неравнодушных людей. Для этого необходимо оставить заявку на сайте мывместе2020.рф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полторы недели саратовские добровольцы совершили более 200 выездов по заявкам жителей. Пенсионеры в основном просят купить продукты питания, а также бытовую химию, товары для животных. Стоимость товаров с заявителями согласовывается, покупки оставляют на пороге, волонтеры в дом не заходят.

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