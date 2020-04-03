Саратов, , 14:00 — REGNUM За полторы недели саратовские добровольцы совершили более 200 выездов по заявкам жителей, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и общественного движения «Волонтеры-медики» в конце марта организовали в Саратове волонтерский штаб для оказания помощи пожилым людям, находящимся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции.

Волонтеры рассказали, что пенсионеры в основном просят купить продукты питания, а также бытовую химию, товары для животных. Стоимость товаров с заявителями согласовывается, покупки оставляют на пороге, волонтеры в дом не заходят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волонтерские штабы помощи малоимущим, пожилым и маломобильным гражданам открылись во всех 85 регионах России. Волонтеры оказывают помощь в таких бытовых вопросах, как, например, вынос мусора, покупка продуктов или лекарств.

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