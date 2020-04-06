Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM Генеральный менеджер Apex Legends Дасти Уэлч отметил, что для разработчиков игры очень важен кроссплей между консолями Xbox One и PS4. Об этом 5 апреля сообщило издание Eurogamer.

Несмотря на то, что функция кроссплея на консолях пока не реализована, разработчики всерьёз думают о работе над ней. Как отмечают сам Уэлч, даже у авторов Apex Legends возникает необходимость поиграть друг с другом с разных платформ.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2019 году.

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