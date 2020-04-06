Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В Грузии начали закрывать аграрные рынки из-за несоблюдения рекомендаций, выданных в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом 5 апреля сообщает агентство Black Sea Press.

По данным журналистов, была запрещена работа рынков в Батуми, Телави, Сенаки и других регионах Грузии. Кроме того, в городах начали запрещать уличную торговлю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 21 апреля в Грузии объявлен карантин, закрыты торговые объекты, за исключением социально важных. Для них разработаны рекомендации, как работать, соблюдая меры предосторожности, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

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