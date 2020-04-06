Якутск, , 08:53 — REGNUM В Якутии все школьники до конца апреля будут иметь неограниченный бесплатный доступ ко всем сервисам в «Учи.ру», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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«С 6 апреля бесплатные сервисы будут доступны круглосуточно до 30 апреля. Мы ежедневно вели конструктивный диалог с руководством платформы для организации максимально широких возможностей дистанционного обучения школьников Якутии и пришли к такому решению», — сказал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в России приступили к дистанционному обучению.

Большинство учителей в России (68%) считают, что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса, 24% придерживаются противоположного мнения.