Сеул, , 08:22 — REGNUM Военные Южной Кореи 6 апреля приступили к выполнению работ по разминированию в 36 районах страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, в данных работах принимают участие около 1400 военнослужащих из 26 инженерных подразделений сухопутных и военно-воздушных стил, а также морской пехоты.

Известно, что поиск и уничтожение мин проходит в районах гор Чхонсон в провинции Кёнсан-Намдо и гор Кымсон в провинции Кёнсан-Пукто.

Процесс разминирования территорий, которые в будущем станут туристической тропой, завершится к концу следующего года.

Отметим, что мины в данных регионах остались с Корейской войны (1950 — 1953 гг).