Москва, , 08:29 — REGNUM Представительство китайской автокомпании Haval в России готово стать брендом-волонтером и предложить помощь медикам для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания выразила желание присоединится к социальной кампании #ЦветНадежды, которую совместно запустили Audi и креативное агентство Leo Burnett Moscow, передав машины из своего автопарка на нужды российским медикам.

К данной акции также готовы присоединится дилерские центры Haval. Подобное желание выразили центры, которые расположены в Москве, Томске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Уфе и Вологде.

«В Haval уверены, что внести вклад в борьбу с пандемией может каждый. Оставайтесь дома, соблюдайте правила самоизоляции, поддерживайте своих близких и не оставайтесь равнодушны к происходящему», — говорится в сообщении.

Напомним, Haval F7 занял вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей среди машин китайских марок.

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