Владивосток, , 07:45 — REGNUM В Хасанском районе Приморья пожарные ведут борьбу с крупным природным пожаром, действующим на площади более 10 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Пожар бушует в районе посёлка Краскино, в его тушении принимают участие 25 человек Приморской авиабазы и пять единиц техники.

«Пожар был зафиксирован в понедельник, 6 апреля. Горят 10 гектаров кустарника в болотистой местности, угрозы населённым пунктам нет. Также для мониторинга ситуации в Хасанский район отправлена группа с беспилотным летательным аппаратом», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный лесной пожар потушили пожарные в Ольгинском районе Приморья.