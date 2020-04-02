Ольгинский район, Приморский край, , 10:04 — REGNUM В Приморье потушен крупный лесной пожар, площадь возгорания которого составила более 20 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приамурье началась масштабная борьба с лесными пожарами

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, пожар площадью 20 гектаров был ликвидирован в Ольгинском районе. На данный момент пожаров в Приморье нет.

«На пожаре работали 16 человек — сотрудники Приморской авиабазы и лесничества, было задействовано две единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные Приамурья потушили несколько лесных пожаров площадью 15 гектаров.