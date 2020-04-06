Уссурийск, Приморский край, 6 апреля 2020, 06:28 — REGNUM Командование 5-й армии получило разрешение проводить мероприятия по подготовке к празднованию Дня Победы. Однако организаторам предстоит соблюсти жёсткие меры безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса.
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На центральной площади Уссурийска пройдут репетиции парада в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пишет ИА UssurMedia. Генеральная репетиции запланирована на 7 мая. Сам же парад командованию 5-й армии разрешено провести 9 мая с 10:00 до 11:30 по местному времени (+7 мск). Предполагается, что в нём примут участие более 2 тыс. человек.
Репетиции военные проведут на оцепленной площади Уссурийска с соблюдением мер безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило 352 млн рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны.