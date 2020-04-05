Москва, , 10:09 — REGNUM Правительство России выделило более 352 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение опубликовано 5 апреля на сайте правительства.

Отмечается, что средства были выделены Министерству строительства из резервного фонда правительства для предоставления субвенций субъектам России на обеспечение жильем ветеранов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные средства будут выделены на квартиры для 221 ветерана войны.

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Отметим, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы.

Выплата будет произведена в период с апреля по май 2020 года. Её получат граждане, проживающие на территории России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников войны и инвалидов.

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