Пекин, , 05:21 — REGNUM Китайцы использовали мобильные платежи 3,25 раза в день в 2019 году, согласно докладу китайской платежной системы UnionPay, переедает 6 апреля агентство Синьхуа.

Исследование строится на данных более чем 60 тыс. человек и показывает, что более 20% респондентов использовали мобильные платежи более пяти раз в день. Респонденты тратили более 2900 юаней ($408) каждый месяц в среднем через средства мобильной оплаты, что на 11% выше, чем годом ранее.

Исследование проводилось совместно China UnionPay, 17 коммерческими банками и 18 платежными организациями. Было собрано более 62 тыс. респондентов, из которых 70% — люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Владельцы микро и малого бизнеса были самыми активными пользователями систем мобильных платежей. У них же наличествуют и самые глубокие и сложные сценарии платежей, включая оплату проезда на метро, автобусах, паркоматов и бензина на АЗС.