Биробиджан, , 03:56 — REGNUM У одной из жительниц Биробиджана предварительные пробы на коронавирус дали условно положительный результат, она изолирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по ЕАО.

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Также изолирован и подъезд, в котором проживала девушка — всех жителей подъезда обязали оставаться в своих квартирах.

«Сейчас девушка находится в госпитале на базе областной инфекционной больницы. Результат первого теста оказался условно положительным. Окончательный диагноз поставит новосибирская лаборатория «Вектор». Девушка накануне была в Москве и Питере», — рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО выявлено три подтверждённых случая коронавирусной инфекции у членов одной семьи.