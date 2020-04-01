Биробиджан, , 03:31 — REGNUM В Еврейской автономной области подтверждены первые случаи заражения людей коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Коронавирусной инфекцией заболели сразу три человека, все они — члены одной семьи из посёлка Амурзет Октябрьского района. В настоящее время больные помещены в отдельные боксы областной инфекционной больницы. Заболевание у них протекает в лёгкой форме.

Несколько дней семья уже находилась на домашнем карантине, так как ранее контактировала с жителем Хабаровска, у которого подозревали заболевание. 30 марта семью перевели в медучреждение. Тем не менее, эта семья контактировала с большим количеством людей, из-за чего более 70 жителей Амурзета переведены на режим самоизоляции.

«В настоящее время мы обладаем полной информацией обо всех контактах заболевших. Все они изолированы, находятся на карантине. Работа по недопущению вируса на территорию области активизирована», — рассказал глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за сутки подтверждена смерть от коронавируса 770 человек.