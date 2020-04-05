Каракас, , 23:53 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 159, заявила 5 апреля венесуэльский вице-президент Дельси Родригес в ходе публичного выступления.

Читайте также: Колумбия отказалась от медицинского оборудования из Венесуэлы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле зарегистрировано 19 летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом, по состоянию на 4 апреля, было семь смертельных случаев.

В мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1 133 758, по данным ВОЗ. Летальных исходов заражения зафиксировано 62 784.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле от COVID-19 скончались семь человек