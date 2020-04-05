Москва, , 17:35 — REGNUM Департамент труда и социальной защиты Москвы начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что для оказания срочной социальной помощи в том же объёме, в каком её оказывали до карантина некоммерческие организации, департаментом выделены дополнительные финансовые средства на закупку и организацию раздачи еды.

«У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором», — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что получить помощь можно ежедневно в пункте, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки.