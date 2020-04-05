Ванкувер, Канада, , 15:32 — REGNUM Разработчики Gears 5 добавили в игру анимацию «Батиста-бомбы» — коронного приёма популярного рестлера и актёра Дэйва Батисты. Об этом 4 апреля сообщило издание Eurogamer.

В Gears 5 Дэйв Батиста является одним из персонажей для многопользовательской игры. Сообщается, что особый приём рестлера будет бесплатно доступен игрокам с 2 по 18 апреля 2020 года.

Напомним, Gears 5 — это шутер от третьего лица, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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