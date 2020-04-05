Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM Штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана из-за грозы и шквалистого ветра объявило синоптики, сообщает 5 апреля республиканское государственное предприятие «Казгидромет».

6 апреля в Акмолинской области ожидается гроза и туман. Скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду. В Кустанайской области Казахстана также ожидается гроза и юго-западный ветер 15−20 метров в секунду. Похожие погодные условия прогнозируются в Северо-Казахстанской области.

Отметим, ранее в «Казгидромет» сообщали, что на смену южному циклону в Казахстане придет холодный Атлантический циклон. Вместе с ним в республику придут обильные осадки и похолодание.