Джуба, , 14:32 — REGNUM Власти Южного Судана подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил вице-президент страны Риек Мачар в комментарии журналистам Reuters.

По его словам, заболевшая COVID-19 прибыла в страну из Эфиопии, ей 28 лет и она находится на самоизоляции.

Напомним, Южный Судан стал последней страной в Африке, официально подтвердившей случай заражения коронавирусной инфекцией.

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