Ташкент, , 14:17 — REGNUM Девять террористических актов за два года предотвратили сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с иностранными спецслужбами, сообщает 5 апреля агентство «УзА».

В 2018—2019 годах СГБ предотвратила два теракта на территории Узбекистана. За отчётный период узбекистанские спецслужбы конфисковали 625 кг наркотиков, а также контрабандных товаров на сумму 97,7 млрд сумов ($10,2 млн). Кроме того, в 2019 году СГБ также эвакуировала 220 женщин и детей из стран Ближнего Востока.

Отметим, 5 апреля в Узбекистане отмечают день СГБ. В этот день в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О Службе государственной безопасности».