Москва, , 13:46 — REGNUM В связи с объявленными в России карантинными мероприятиями из-за мировой эпидемии коронавирусной инфекции, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Алла Спиваковская вот уже неделю проводит ежедневные вебинары, на которых довольно большая аудитория может получить углублённую информацию о том, как справиться с тревожностью, как правильно вести себя, находясь в самоизоляции, как изменить себя в лучшую сторону и многое другое. Корреспонденту ИА REGNUM она также сообщила, что карантин и самоизоляцию — вообще пандемию коронавируса — можно использовать как пробуждающее переживание.

«Это такое переживание, которое создаёт условие, чтобы люди изменялись, изменяли свой внутренний мир, свои психологические привычки, свой взгляд на мир, на самих себя. Сейчас для этого самое удобное время. И конечно, сделать это надо компетентно, правильно. Во всяком случае, сейчас у нас всех есть такая возможность. Это такая вот, можно сказать, позитивная сторона этой всей ужасной ситуации», — подчеркнула эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля, в России 78 регионах зарегистрирован 4 731 случай коронавируса. В своём втором послании к нации президент Владимир Путин отметил, что пока пик эпидемии COVID-19 ещё не пройден, он видит необходимость в продлении нерабочих дней. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с пандемией.

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