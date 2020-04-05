Джакарта, , 10:37 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии сообщило о поставке медицинской помощи в Джакарту, передает Sindonews.

По данным посольства, Россия отправила в Индонезию лекарства, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом.

«В Джакарту привезены препараты для комплексного лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, а также для предотвращения заражения медицинского персонала и повышения устойчивости иммунной системы человека», — говорится в заявлении российского посольства в Индонезии, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Известно, что препараты были переданы индонезийской стороне в качестве пожертвования от фармацевтической компании «Polysan Ltd».

Посольство также сообщило, что российские специалисты готовы провести видеоконференцию с министерством здравоохранения и больницами Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия одобрила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Глобальная солидарность в борьбе с COVID-19».

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