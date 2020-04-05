Найроби, , 10:09 — REGNUM Ограничения на полеты, введенный в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса в Восточной Африке, препятствуют усилиям по уничтожению полчищ саранчи в регионе. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ограничения привели к задержке поставок инсектицидов, и при нынешних темпах опрыскивания запасы химикатов в Кении истощатся в течение четырех дней, заявил в интервью агентству Сирил Ферран, глава ФАО по Восточной Африке.

«Если мы потерпим неудачу в текущих (региональных) операциях из-за нехватки пестицидов, то мы увидим, как еще 4 миллиона человек пытаются прокормить свои семьи», — сказал Ферран.

Он добавил, что сельскохозяйственные угодья Восточной Африки находятся на грани опустошения из-за нашествия саранчи.

По словам экспертов, численность саранчи в регионе резко возросла в конце прошлого года, чему способствовали необычные погодные условия, усугубляемые изменением климата, и рои саранчи прилетели на восток из Йемена, причем Кения, Сомали и Эфиопия пострадали сильнее всего.

Первое вторжение саранчи, которое нанесло серьезный ущерб фермерам в регионе, где 20 миллионов человек сталкиваются с нехваткой продовольствия, породило вторую волну насекомых.

«Они очень активны, очень прожорливы и очень мобильны», — сказал Ферран.

«Если у нас не будет пестицидов, наши самолеты не смогут летать, а люди не смогут распылять [химикаты], и если мы не сможем взять эти рои под контроль, посевам будет нанесен огромный ущерб», — добавил он.

По словам Феррана, в Кении ФАО в настоящее время надеется получить пестициды у местных производителей, если задержки поставок будут продолжаться.

Распространение нового коронавируса вынудило правительства стран Восточной Африки закрыть границы, сократив количество грузовых рейсов и нарушив глобальные цепочки поставок, включая поставки с производств пестицидов в Европе и Азии.

По сообщению репортеров, ФАО получила около 111 млн долларов США на борьбу с роями саранчи в Восточной Африке. Однако это на 40 миллионов долларов меньше, чем запрашивала организация, а с середины марта взносы значительно сократились, сказал Ферран.