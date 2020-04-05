Москва, , 10:02 — REGNUM К акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, организованной в период действия ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса, присоединилась KIA Motors.

По данным представителя компании, компания выделила благотворительный взнос размером пять млн рублей. Выделенные средства волонтерские штабы направят на приобретение индивидуальных средств защиты, а также продуктов питания для пожилых людей, нуждающихся в помощи и вынужденных оставаться дома в самоизоляции.

Также KIA Motors предоставила в распоряжение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 автомобилей из парка организации. Машины будут использоваться для передвижений волонтеров, которые будут доставлять самоизолированным гражданам продуктовые наборы и необходимые хозтовары и предметы первой необходимости.