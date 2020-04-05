Кейптаун, , 09:14 — REGNUM Широкомасштабное тестирование населения на наличие коронавируса SARS-CoV-2 начали проводить власти ЮАР, сообщает 5 апреля CNN.

В кампании скрининга населения участвуют около десяти тысяч медицинских работников, которым предоставлено 67 мобильных лабораторий для проведения испытаний во всех населенных пунктах страны. Власти намерены действовать по южнокорейскому сценарию борьбы с COVID-19 путем изоляции и тотального тестирования населения.

Медиками уже проведено более 47 500 тестов, однако это небольшой процент для страны с населением 57 млн человек.

Имеющаяся инфраструктура и медперсонал способен проводить порядка пяти тысяч тестов на новый коронавирус ежедневно силами 10 лабораторий. При развертывании системы на полную мощность будет обрабатываться порядка 30 тысяч в сутки.

Напомним, в ЮАР действует карантин, исполнение которого гражданами контролируется полицией и военными. По данным университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 1585 инфицированных SARS-CoV-2, девять из которых скончались и 95 пациентов выздоровели.

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