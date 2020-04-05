Пекин, , 07:46 — REGNUM Логистическая активность Китая пошла на восстановление в марте после провала, вызванного эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Индекс логистической эффективности в Китае за март составил 51,5%, что на 25,3 процентных пункта выше, чем в феврале, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок (CFLP). Все показатели выше 50 означают расширение, в то время как все показатели ниже — сворачивание рынка.

Директор CFLP Хэ Хуэй отметил, что сектор логистики начал восстанавливаться после того, как Китай успешно поборол коронавирус в стране. Государство в том числе оказывает сектору поддержку субсидиями и дешевыми кредитами.