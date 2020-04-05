Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Соединенные Штаты в ближайшие две недели ожидает резкий всплеск смертей от коронавирусной инфекции заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы сможем это пережить, но на этой и следующей неделях будет много смертей», — заявил он.

Тем не менее Трамп призвал американские СМИ прекратить нагнетать панику в стране. Он отметил, что некоторые журналисты в погоне за сенсациями распространяют фейковые новости и запугивают общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал жителей страны носить медицинские маски в качестве меры защиты от распространения коронавируса нового типа. При этом сам американский лидер носить маску отказался. Он добавил, что не представляет себя в маске, приветствующим мировых лидеров.

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