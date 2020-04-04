Сыктывкар, , 23:14 — REGNUM В Коми число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло до 59. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

За сутки опасный коронавирус был подтвержден у троих жителей республики.

«Инфицированные находятся под медицинским наблюдением, им оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии в Коми от коронавируса умерли две женщины. Один пациент выздоровел. Главный очаг заражения коронавирусом — сыктывкарская больница, где SARS-CoV-2 был подтвержден у 54 человек. Учреждение закрыто на карантин.