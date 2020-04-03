Сыктывкар, 3 апреля 2020, 12:53 — REGNUM В Республике Коми скончались двое пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Один случай летального исхода зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице, там скончалась жительница Сыктывкара 1958 года рождения. Она поступила в больницу 25 марта с пневмонией.
Второй случай летального исхода зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница, пожилая женщина 1948 года рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, вчера оперативный штаб по коронавирусу заявил о 56 случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 55 случаев выявлено в очаге — городской больнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина.