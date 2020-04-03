Сыктывкар, , 12:53 — REGNUM В Республике Коми скончались двое пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Один случай летального исхода зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице, там скончалась жительница Сыктывкара 1958 года рождения. Она поступила в больницу 25 марта с пневмонией.

«Женщине с поступления сразу была назначена вся рекомендованная терапия, но состояние прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Проведённый тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. К сожалению, из-за таких отягощающих факторов, как гипертоническая болезнь и повышенная масса тела, а также на фоне прогрессивной пневмонии у пациентки развилась тяжёлая дыхательная и почечная недостаточность, из-за которых через несколько дней она скончалась», — рассказала заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Второй случай летального исхода зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница, пожилая женщина 1948 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера оперативный штаб по коронавирусу заявил о 56 случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 55 случаев выявлено в очаге — городской больнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина.