Рига, , 16:35 — REGNUM Сейм Латвии утвердил поправки принятые на внеочередном заседании кабинета министров о дополнительных мерах по борьбе с пандемией Covid-19, пишет портал LSM.

Новые правила обязывают предпринимателей, чьи сотрудники оказались во время объявленного правительством режима ЧС заграницей, доставить их по месту жительства в Латвию, не используя общественный транспорт. Кабмин распорядился, а Сейм утвердил положение о том, что Латвийское агентство по инвестициям и развитию (LIAA) должно оказывать предпринимателям содействие для отправки их сотрудников зарубеж, в государства ЕС, или в завозе рабочей силы в Латвию, если это связано с исполнением контрактных обязательств. Отметим, что LIAA работает с инвесторами, чей вклад в экономику Латвии превышает 200 млн евро, а число создаваемых рабочих мест 1000 и больше.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.