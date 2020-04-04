Москва, , 15:27 — REGNUM Учебный год в значительной части российских школ может быть продлен до 8 июня — дата начала проведения единых государственных экзаменов. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сказал глава министерства просвещения в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Напомним, что занятия в большинстве школ в России переведены в дистанционный режим из-за пандемии коронавирусной инфекциим. Поскольку для системы образования это стало полной неожиданностью, требуется некоторое время, чтобы ученики и учителя адаптировались к новому формату работы.